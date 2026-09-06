كشفت دراسة أجراها أطباء وباحثون في مؤسسة كليفلاند كلينك الطبية الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من أستراليا ونيوزيلندا، أن جرعة واحدة من علاج جيني تجريبي أسهمت في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية لدى أشخاص يعانون اضطرابات في دهون الدم.

تجربة سريرية على 15 شخصاً

وذكر موقع «MedicalXpress»، (الجمعة)، أن الدراسة شملت 15 شخصاً ضمن تجربة سريرية من المرحلة الأولى، تلقوا جرعة واحدة من العلاج التجريبي «CTX310»، بهدف تقييم سلامته وتأثيره في مستويات الدهون في الدم.

ويعتمد العلاج على تقنية «كريسبر-كاس9» لتحرير الجينات، التي تتيح إجراء تعديلات محددة في الحمض النووي، ويستهدف جين «ANGPTL3» في خلايا الكبد، المرتبط بتنظيم مستويات الدهون في الدم.

انخفاض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

وبعد مرور 12 شهراً على تلقي العلاج، أظهرت النتائج لدى المشاركين الذين حصلوا على أعلى جرعة انخفاضاً ملحوظاً في مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بالكوليسترول الضار، إلى جانب انخفاض مستوى الدهون الثلاثية، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل تلقي العلاج.

كما سجل مستوى بروتين «ANGPTL3»، الذي يؤدي دوراً في تنظيم الدهون في الدم، انخفاضاً لدى المشاركين الذين تلقوا أعلى جرعة، ما يشير إلى استمرار تأثير العلاج في الجين المستهدف خلال فترة المتابعة.

نتائج تُمهّد لمزيد من الدراسات

وتشير النتائج إلى إمكانية الاستفادة مستقبلاً من تقنيات تعديل الجينات لخفض مستويات الدهون في الدم من خلال جرعة واحدة، فيما تتواصل دراسة العلاج لتقييم سلامته وفاعليته على نطاق أوسع.