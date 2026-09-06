تعتزم الحكومة الألمانية، بالتنسيق مع حكومات الولايات، إدخال تعديلات قانونية تسمح لمشغلي المنشآت الحيوية بالمشاركة في التصدي للطائرات المسيرة التي قد تهدد منشآتهم، مع تحديد الإجراءات التي ستظل حصراً من اختصاص السلطات الأمنية.

تحديد صلاحيات المشغلين والسلطات

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية، أمس، إن المناقشات الجارية تركز على تحديد التدابير التي يمكن للشركات تنفيذها بنفسها أو بالاستعانة بجهات أخرى، مقابل الإجراءات التي ينبغي أن تبقى من اختصاص الدولة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تتطلب معالجة عدد من المسائل القانونية المرتبطة بتداخل صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

تطوير آليات الرصد والتصدي

وأضافت المتحدثة أن المراجعة تشمل أيضاً تحسين القواعد المنظمة لرصد الطائرات المسيرة والتعامل معها، وتسريع عملية التمييز بين الطائرات المخالفة وتلك التي تعمل بصورة قانونية.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أكد رغبته في منح مشغلي المنشآت الحيوية، من بينها محطات الكهرباء وشبكات الطاقة والمصانع الكيميائية، صلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد الطائرات المسيرة التي تشكل تهديداً لهذه المنشآت.

وأشار إلى أن تنفيذ ذلك يتطلب استكمال الأسس القانونية التي تسمح للمشغلين باستخدام تدابير مناسبة للتصدي لهذه المخاطر.

وقائع تخريب تدفع نحو تشديد الحماية

وتأتي التحركات الألمانية في أعقاب وقائع تخريب استهدفت شبكات الكهرباء في ولايتي براندنبورغ وشمال الراين وستفاليا، إضافة إلى محاولة إضرام حريق في موقع يضم شركات دفاعية في ميونيخ.

لائحة جديدة لحماية المنشآت الحيوية

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، يجري إعداد لائحة تنفيذية لقانون حماية المنشآت الحيوية، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مارس الماضي، لتحديد المنشآت التي يشملها القانون تمهيداً لتسجيلها لدى المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث، وتطبيق تدابير الحماية المطلوبة.

ويتضمن القانون أيضاً إلزام المنشآت بالإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأمن.