نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة تفجيرات وغارات جوية في مناطق عدة بجنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القوات الإسرائيلية نفّذت، منذ صباح اليوم، أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف بلدة المنصوري باتجاه مشاع البلدة وبلدة مجدلزون في قضاء صور، مستخدمة براميل تحتوي على متفجرات شديدة كانت طائرات مسيرة إسرائيلية قد ألقتها على البنى التحتية والمنازل بهدف تدميرها.

وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية نقلت مواد متفجرة وألقتها على منازل في بلدة المنصوري، بعد سلسلة تفجيرات نُفّذت في البلدة.

كما نفّذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في بلدة ميس الجبل، إلى جانب تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون.

وفي سياق متصل، شنّ الطيران الحربي للكيان الإسرائيلي غارة على دفعتين على أطراف بلدة النبطية الفوقا، كما أغار على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وفي الوقت نفسه، حلّقت طائرة مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار استهداف المناطق السكنية.