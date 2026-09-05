أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم (السبت) استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، موضحة أن هذه الهجمات جاءت رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مياه المنطقة.



وقالت «سنتكوم» إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي عدة هجمات إيرانية، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. ونشرت القيادة المركزية مقطع فيديو لعمليات استهداف ناقلات النفط الإيرانية، لافتة إلى أنه بعد الهجمات الإيرانية الفاشلة عطلت القوات الأمريكية بشكل دائم ناقلة النفط الخام M/T Downy التابعة للحرس الثوري قبالة ساحل جزيرة خارك، وناقلة M/T Stark 1 قرب جاسك (في خليج عمان).



وأضاف البيان: «كما دمرت القوات الأمريكية بالكامل ناقلة النفط الخام M/T Kylo، المعروفة أيضاً باسم Noxen، في خليج عمان»، مشيراً إلى أن ناقلات النفط الإيرانية الثلاث تشكل جزءاً من «أسطول ظل» تقدر قيمته بمليارات الدولارات. من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر: «رسالتي إلى الحرس الثوري هي إذا أطلقتم النار على اثنتين من سفننا، فسنفرض عليكم كلفة اقتصادية أكبر، عبر إخراج ثلاث من سفنكم عن الخدمة»، مضيفاً: «لن نتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية، وإذا لزم الأمر سندمر أسطول النفط الإيراني». وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قالت في وقت سابق اليوم: «إن قوات أمريكية استهدفت بصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك»، موضحة أن الناقلة أُصيبت بـ4 مقذوفات أثناء وجودها في منطقة مرسى جزيرة خارك. وذكرت الوكالة أن الحادثة لم تسفر عن خسائر بشرية، وأفراد طاقم الناقلة تم إخلاؤهم.