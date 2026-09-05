أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم (السبت) تحرير مديرية حيس جنوب الحديدة بالكامل والتقدم نحو مديرية الجراحي، مؤكدة أن هناك مناطق ريفية لم تكن محررة قبل التصعيد الحوثي واليوم تم تطهيرها بالكامل.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني قوله: «مدينة حيس كانت محررة، وظلت أجزاء من أرياف المديرية تحت سيطرة مليشيا الحوثي، قبل أن تتمكن القوات اليوم من تحرير كافة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها بالكامل»، مؤكداً استعادة السيطرة على المناطق الواقعة في مفرق البرح، والتوغل باتجاه مواقع مليشيا الحوثي، وسط تراجع وفرار عناصرها، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

حوثية دمرها الجيش

وذكر المصدر أن القوات تواصل تأمين المناطق المحررة وتثبيت مواقعها، عقب استكمال تحرير مديرية حيس بالكامل.



من جهة أخرى، قصفت مليشيا الحوثي ريف مديرية حيس مستهدفة قرى سكنية، عقب الخسائر الميدانية التي تكبدتها.



وقال مدير مكتب الإعلام في مديرية حيس حسام بكري إن القصف الحوثي استهدف بشكل مباشر قرى مأهولة بالسكان في ريف المديرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، معظمهم من الأطفال، فضلاً عن إلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.



وأوضح أن القصف تزامن مع عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات في عدة محاور ضمن جبهات جنوب الحديدة، في إطار العمليات الرامية إلى استعادة مواقع جديدة ودفع المليشيا بعيداً عن المناطق السكنية.



وفي ذات السياق، قال شهود عيان إن المليشيا قصفت أيضاً قرى عزلة البراشا في مديرية مقبنة غربي تعز، ما تسبب في أضرار مادية ووفاة عدد من المواشي.



من جانبه، أشاد الإعلام العسكري في المقاومة الوطنية بدور اليمنيين في رصد تحركات الحوثي والإبلاغ عنها، مؤكداً أن دور المواطنين كان محورياً في رصد التحركات العسكرية ومواقع إطلاق الصواريخ، وهو ما يعد ركيزة أساسية في إدارة المعركة وإحباط مخططات المليشيا.