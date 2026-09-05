تحظى مواجهة الاتحاد والنصر بحضور دولي واسع على خريطة النقل التلفزيوني والرقمي، بعدما كشفت بيانات منصات البث وصول المباراة إلى 106 دول وأقاليم عبر 5 قارات، من خلال 54 منفذ بث مختلفًا بين القنوات التلفزيونية والمنصات والتطبيقات الرقمية.



ووفق رصد بيانات Live Soccer TV، توزعت منافذ نقل المواجهة على 22 قناة تلفزيونية، إلى جانب 32 تطبيقًا ومنصة رقمية، ليصل إجمالي الناقلين والمنصات المختلفة إلى 54 منفذًا.



ويمتد نطاق النقل الدولي للمباراة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، في مؤشر على اتساع دائرة الاهتمام بمواجهات دوري روشن السعودي خارج السوق المحلية، خصوصًا المباريات التي تجمع الأندية صاحبة الحضور الجماهيري والنجوم العالميين.



106 دول وأقاليم



ويعد الرقم الجغرافي للمواجهة لافتًا، إذ تتاح المباراة للمشاهدة في 106 دول وأقاليم، سواء من خلال النقل التلفزيوني المباشر أو خدمات البث الرقمي، ما يمنح اللقاء انتشارًا يتجاوز حدود المنطقة العربية إلى أسواق رياضية مختلفة حول العالم.



وتكشف الأرقام التحول المتزايد في طريقة توزيع مباريات كرة القدم دوليًا؛ إذ لم تعد القنوات التقليدية وحدها مقياسًا لحجم الانتشار، بعدما سجلت المنصات والتطبيقات الرقمية 32 منفذًا مقابل 22 قناة تلفزيونية، أي أن البث الرقمي يشكل نحو 59% من إجمالي منافذ نقل المباراة، مقابل نحو 41% للقنوات التلفزيونية.



انتشار يتجاوز الشاشة التقليدية



ويعكس تعدد منافذ النقل قدرة المباراة على الوصول إلى شرائح مختلفة من المشاهدين؛ بين المتابعة عبر شاشات التلفزيون والبث عبر الهواتف والأجهزة الذكية والمنصات الرقمية، وهو ما يرفع نطاق الوصول الدولي للمسابقة ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.



وتأتي مواجهة الاتحاد والنصر ضمن المباريات ذات الانتشار الدولي الواسع في الجولة، بعدما جمعت أرقام البث بين 54 منفذًا و106 دول وأقاليم و5 قارات، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الخارجي بمواجهات دوري روشن السعودي.



الأرقام:



* 54 منفذ بث مختلفًا



* 22 قناة تلفزيونية



* 32 تطبيقًا ومنصة رقمية



* 106 دول وأقاليم



* 5 قارات



المصدر: Live Soccer TV