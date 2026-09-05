تمسكت إدارة شركة نادي القادسية ببقاء لاعب الوسط الأوروغواياني ناهيتان نانديز، وقطعت الطريق أمام الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الأهلي، إذ حسمت ملف تجديد عقده بناءً على توصية المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز.



وجاء تمسك القادسية باللاعب بعد دخوله في مفاوضات مع الأهلي ونيوم، إذ نجح المفاوض القدساوي في إغلاق الباب أمام الأندية الراغبة في كسب خدماته، وعلى رأسها الأهلي الذي كان قريباً من التوقيع معه.



وفي سياق منفصل، تقترب إدارة القادسية من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع عبدالعزيز العليوة قادماً من الخلود في صفقة انتقال حر.