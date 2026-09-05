أكد مهاجم نادي الغرافة القطري عيسى وليد أنه وقّع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة 3 مواسم، بداية من الصيف الحالي.

وقال عيسى وليد في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «وقعت للأهلي لمدة 3 مواسم في 1 سبتمبر الجاري، والآن أنا في جدة لبدء مهمتي مع الفريق».

الأهلي نادي طفولتي

وأضاف المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عاماً: «فضلت الانضمام إلى الأهلي على عروض من أندية كبيرة في الدوري السعودي، بسبب حبي له منذ الصغر، الأهلي نادي طفولتي، وتمثيله شعور لا يوصف، ولم أفكر كثيراً في اختياره».

رسالة لجماهير الأهلي

ووجه عيسى رسالة إلى جماهير «الراقي»، قائلاً: «أقول لجماهير الأهلي إن شاء الله يكون الموسم الحالي مليئاً بالإنجازات والبطولات، وسوف أبذل قصارى جهدي من أجل إسعادهم، وأتمنى منهم الدعم».

يُذكر أن عيسى وليد وُلد في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية القطرية، وشارك مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم للناشئين التي استضافتها الدوحة العام الماضي.