أكد المستشار الاجتماعي والمهتم بالشأن الرياضي طلال محمد الناشري لـ«عكاظ»، أن مواجهة الاتحاد والنصر غداً السبت في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي تعتبر واحدة من أبرز وأهم مباريات الموسم في مراحله المبكرة، نظراً لما يحمله اللقاء من قيمة فنية وجماهيرية كبيرة، إضافة إلى مكانة الفريقين وتاريخهما الحافل بالمنافسة والإنجازات، فمثل هذه المباريات لا تقاس فقط بالنقاط الثلاث، بل بما تتركه من آثار معنوية ونفسية على مسيرة الفريقين خلال الجولات القادمة.



وقال إن أهمية اللقاء بالنسبة للاتحاد تتضاعف لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها أن تحقيق الفوز على منافس بحجم النصر سيمنح اللاعبين جرعة كبيرة من الثقة، وسيدفعهم إلى مضاعفة المسؤولية والتمسك بطموحات المنافسة على المراكز المتقدمة منذ وقت مبكر من الموسم، كما أن الانتصار في مثل هذه المواجهات الكبرى يرسل رسالة واضحة إلى بقية المنافسين بأن الاتحاد يمتلك القدرة على الذهاب بعيداً في سباق الدوري والمنافسة على اللقب حتى المراحل الأخيرة.



وأشار الناشري إلى أن العامل الثاني يتمثل في الجانب الجماهيري، حيث إن تجاوز هذه المباراة بنجاح سيعزز ثقة الجماهير الاتحادية بفريقها، خاصة في ظل ما يدور داخل النادي من تحديات وقضايا مختلفة خلال الفترة الماضية، فالجماهير تبحث دائماً عن النتائج الإيجابية التي تمنحها الاطمئنان على مستقبل الفريق، كما أن الفوز سيكون دافعاً مهماً نحو ترسيخ الاستقرار الفني والإداري وإعادة الأجواء الإيجابية داخل البيت الاتحادي.



وأضاف أن العامل الثالث والأهم يتمثل في إقامة المباراة على أرض الاتحاد وبين جماهيره العريقة، وهو ما يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين والجهاز الفني، إذ إن جماهير الاتحاد معروفة بحضورها المؤثر ودعمها المتواصل في مختلف الظروف، ولذلك فإن الفريق مطالب بتقديم مستوى يليق بقيمة المناسبة وبحجم الدعم الجماهيري المنتظر، ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضوراً جماهيرياً مميزاً يعكس أهمية اللقاء ومكانة الفريقين، فجميع الجماهير الاتحادية تتطلع إلى الخروج من الملعب وهي سعيدة والابتسامة تعلو وجوهها.



وعن الجوانب الفنية للمباراة تابع الناشري:



تمثل المباراة أهمية خاصة أيضاً بالنسبة لمدربي الفريقين، حيث يسعى كل مدرب إلى إثبات قدراته الفنية والتكتيكية في واحدة من أقوى مواجهات الدوري، ويتحمل مدرب الاتحاد مسؤولية أكبر بحكم أن فريقه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين الأداء الهجومي والرغبة في الفوز وبين المحافظة على التنظيم الدفاعي وعدم منح المنافس المساحات الكافية للاستفادة من إمكاناته الهجومية.



وختم الناشري حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه المباريات الكبرى يصعب إخضاعها للحسابات المسبقة أو التوقعات الدقيقة، فلا يمكن ترجيح كفة فريق على آخر أو وضع نتيجة متوقعة قبل صافرة البداية، فهذا اللقاء يجمع بين منافسين يملكان تاريخاً كبيراً وصولات وجولات في الملاعب السعودية، كما يضمان نخبة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، وهو ما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة ويمنح الجماهير موعداً مع مواجهة ينتظر أن تكون قوية ومثيرة وتليق باسم الاتحاد والنصر وبقيمة دوري روشن السعودي.