محرز يودع جماهير الأهلي: شكراً لكم على كل شيء



ودّع النجم الجزائري رياض محرز جماهير النادي الأهلي برسالة مؤثرة، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام» صورة ظهر فيها مرتدياً قميص الفريق ومحاطاً بالبطولات التي حققها، وعلّق عليها بعبارة: «شكراً لكم على كل شيء»، في إشارة واضحة إلى نهاية رحلته مع الراقي.



وكان محرز قد انضم إلى الأهلي في موسم 2023-2024 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ليبدأ مسيرة ناجحة أصبح خلالها أحد أهم العناصر الهجومية وأكثر اللاعبين تأثيراً في النتائج.



وخاض الدولي الجزائري 122 مباراة بقميص الأهلي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفاً، وصنع 50، بإجمالي 87 مساهمة تهديفية.



وعلى صعيد البطولات، توّج محرز مع الأهلي بثلاثة ألقاب، تمثلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي، ليختتم مشواره بإنجازات ستبقى حاضرة في ذاكرة جماهير الراقي.