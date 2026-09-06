استشهدت فلسطينية وأصيب 9 آخرون، اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد سيدة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إصابات في حي التفاح

وأصيب 9 فلسطينيين، بينهم طفلة، بجروح إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مفترق «السنافور» في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين في أجواء المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على المناطق الشرقية من مدينة غزة.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,651 شهيداً و174,575 مصاباً.

