انطلق صاروخ «سبيكتروم»، الذي طورته شركة «إيسار أيروسبيس» الألمانية، في ثاني رحلة تجريبية له إلى الفضاء، من موقع إطلاق في النرويج ضمن المنطقة القطبية الشمالية.

تحديات الوصول إلى الفضاء

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إيسار أيروسبيس» دانيال ميتزلر، في بيان صدر قبل الإطلاق اليوم، إن الوصول إلى الفضاء لا يزال يمثل أحد أكبر العوائق التي تواجه صناعة الفضاء وبنية الأمن القومي.

خمسة أقمار صناعية وتجربة تقنية

وصُمم صاروخ «سبيكتروم» لحمل الحمولات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيما أوضحت الشركة أن المهمة تضمنت إطلاق خمسة أقمار صناعية صغيرة، إلى جانب تنفيذ تجربة تقنية أثناء الرحلة.

المحاولة الثانية للشركة

وتُعد الرحلة ثاني محاولة إطلاق تنفذها «إيسار أيروسبيس»، بعد 18 شهراً من تحطم وانفجار صاروخها الأول بعد وقت قصير من انطلاقه من الموقع ذاته، دون تسجيل إصابات في ذلك الحادث.