حسم نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، الجدل حول وجود خلاف بينه وبين الفنان بهاء سلطان، مؤكداً عدم وجود أي خلاف بينهما، ومشدداً على أن علاقتهما تمتد إلى نحو 30 عاماً، منذ أن كان بهاء سلطان في بداياته الفنية.

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية، أن معرفته ببهاء سلطان بدأت عام 1996، مستغرباً ما تردد طوال السنوات الماضية عن وجود خلافات بينهما، في الوقت الذي تعود علاقتهما إلى فترة سبقت انطلاقة بهاء نحو النجومية.

وكشف أن موهبة بهاء سلطان لفتت انتباهه منذ المرة الأولى التي استمع فيها إلى صوته، ما دفعه إلى التعرف إليه عن قرب، موضحاً أنه جلس معه لمدة 6 أشهر قبل أن يقدمه إلى المنتج نصر محروس.

إشادة بموهبته

وأشاد نقيب المهن الموسيقية بالمشوار الفني الذي حققه بهاء سلطان، مؤكداً أنه استطاع تحقيق نجاحات كبيرة بفضل موهبته وصوته المميز.

كما أثنى على الجانب الإنساني في شخصيته، واصفاً إياه بأنه «شخص طيب بصورة حقيقية»، وليس من باب المجاملة أو الدبلوماسية، مؤكداً أن شخصيته لم تتغير رغم مرور نحو 30 عاماً على بداية معرفتهما.

ووصف مصطفى كامل صوت بهاء سلطان بأنه من الأصوات التي تستحق الدراسة، في تأكيد جديد على تقديره لموهبته ومكانته الفنية.

حفل مرتقب في تونس

وعلى جانب آخر، يستعد بهاء سلطان لإحياء حفله المرتقب في تونس، يوم 11 سبتمبر 2026، على مسرح قرطاج، وسط تأكيدات على إقامة الحفل في موعده دون إلغاء أو تأجيل، رغم الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان خلال الفترة الأخيرة إثر حادث سير.