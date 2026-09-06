‏نفذت القوات المسلحة اليمنية، اليوم (الأحد)، عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، أسفرت عن استعادة وتثبيت مواقع، وإفشال محاولات تسلل، واستهداف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

‏وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن العمليات العسكرية شملت هجوماً واسعاً، صباح اليوم، من ثلاثة محاور في جبهة البرح، واستعادة مواقع في الكدحة غربي تعز، وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تمكنت، مساء اليوم، من كسر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الضباب، وأوقعت أكثر من 20 عنصراً حوثياً بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

وبالتزامن مع المعارك الميدانية، نفذ الطيران الحربي للقوات المسلحة غارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية في البرح وجنوب الحديدة وفي الأطراف الغربية لمأرب. كما استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في اللبنات والعلم ومركز محافظة الجوف، وألحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.