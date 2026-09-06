ثمّن مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، الدعم الاستثنائي الذي قدّمه الأمير الوليد بن طلال للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2026-2027، وما أسهم به في تعزيز صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، ودعم احتياجاته الفنية بما يواكب طموحات النادي وتطلعاته.



ويأتي دعم الأمير الوليد بن طلال امتداداً لعلاقة تاريخية راسخة بالهلال، ومواقف ممتدّة أسهمت في مسيرة النادي على مدى عقود؛ إذ واصل دعمه خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل اكتمال استحواذ شركة «المملكة القابضة» على (70%) من أسهم شركة نادي الهلال، واستمر بعد اكتمال الاستحواذ؛ حرصاً منه على مصالح الهلال الآنية والمستقبلية، وتعزيز قدرته التنافسية محلياً ودولياً.



وأكد مجلس الإدارة أن الدعم الاستثنائي الذي قدّمه الأمير الوليد بن طلال خلال فترة الانتقالات الصيفية يعزّز ما تتمتع به شركة نادي الهلال من قوة مالية وتجارية، وعوائد وإيرادات تعد من الأعلى على مستوى المنطقة؛ إذ جاء دعمه انطلاقاً من حرصه على مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وتعزيز قدرة النادي على تنفيذ مستهدفاته الرياضية، بما يخدم مصالح الهلال وتنافسيته في الحاضر والمستقبل.



ونوّه مجلس الإدارة بما أسهم به «صندوق الاستثمارات العامة» خلال مرحلة ملكيته الأكبر للنادي من دعم وتمكين لمسيرة التحول المؤسسي لشركة نادي الهلال، وتطوير منظومة العمل فيها، وتعزيز قدراتها التشغيلية والتجارية، بما أسهم في ترسيخ أسس متينة تواصل عليها الشركة مسيرة النمو والاستدامة في مرحلتها الجديدة.