تنطلق، مساء اليوم (الإثنين)، مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين، الخليج والرياض، والهلال ونيوم.

وتحمل مواجهة الخليج والرياض التي تقام الساعة 6:30 مساءً، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، أهمية خاصة في ظل تقارب الحسابات بين الفريقين، إذ يسعى الخليج إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وفرض أسلوبه منذ البداية، بينما يدخل الرياض المباراة بطموح العودة بنتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ويعتمد الخليج على تشكيلة متوقعة، تضم ريبوتشو وكوياتيه والشنقيطي ومحمد خبراني وكريسبو وماسكاريل وماجد كنبه، وفي المقدمة بارو والخيبري ونواف الصعدي، بطريقة 4-3-3.

في المقابل، يُنتظر أن يدخل الرياض بتشكيلة تضم ميلان بوريان في الحراسة، وسلطان العيسى، ومحمد الخيبري، ورودريغو أباسكال، وسليمان هزازي، وفهد الجيزاني، وفيكتور لكحل، وعصام بحري، وتيدي أوكو، ولياندرو أنتونيس، وحسن العلي، بطريقة 4-2-3-1.

فنياً، ستكون المعركة في وسط الملعب واحدة من أبرز مفاتيح اللقاء، خصوصاً أن الفريق الذي ينجح في السيطرة على الاستحواذ والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم سيكون الأقرب لفرض إيقاعه. ويحتاج الخليج إلى تحسين التنظيم الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي الرياض، في الوقت الذي يحاول فيه الضيوف استغلال التحولات والمساحات خلف الخط الدفاعي.

نقطة الحسم: قدرة الخليج على استغلال أفضلية الأرض، مقابل قدرة الرياض على التعامل مع الضغط والخروج بهجمات مرتدة مؤثرة.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي الهلال مع نيوم الساعة الـ9:00 مساءً على ملعب المملكة أرينا، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، خصوصاً أن الهلال يسعى لمواصلة حضوره القوي في المنافسة، بينما يبحث نيوم عن تأكيد قدرته على مقارعة الكبار وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية كبيرة.

الهلال، يدخل اللقاء وهو مطالب بفرض شخصيته منذ الدقائق الأولى، مستفيداً من امتلاكه عناصر قادرة على التحكم في الكرة وصناعة الفرص، مع الاعتماد على الضغط العالي وسرعة نقل اللعب إلى الثلث الهجومي.

التشكيلة المتوقعة: ياسين بونو، كوليبالي، علي لاجامي، محمد محزري، سلطان مندش، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مارتيللي، كريسينسيو سامرفيل، ميتي، 4-3-3.

في المقابل، يدرك نيوم صعوبة المهمة، ولذلك سيكون التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي من أهم أسلحته، مع الاعتماد على التحولات السريعة واستغلال المساحات التي قد يتركها الهلال خلف خطوطه عند التقدم الهجومي.

التشكيلة المتوقعة لنيوم: حراسة المرمى: مارسين بولاكا، خط الدفاع: محمد البريك، ملاعلي نغار سار، ناثان زيزي، إسلام هوساوي، خط الوسط: عبدالملك العيبري، أمادو كونيه، خليل العبسي، مهند آل سعد، خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، هارون كمارا، بطريقة 4-3-3.

ومن المنتظر، أن يحاول الهلال حسم المواجهة مبكراً من خلال الضغط والاستحواذ، بينما سيكون هدف نيوم الأساسي امتصاص هذا الضغط والمحافظة على تماسكه، ثم البحث عن فرص مناسبة في الهجمات المرتدة.

فنياً، تميل الكفة للهلال من حيث الخبرة والإمكانات والقدرة على فرض الإيقاع، لكن نيوم يستطيع جعل المواجهة أكثر صعوبة إذا حافظ على تركيزه الدفاعي ونجح في إغلاق العمق، ومنع الهلال من الوصول بسهولة إلى مناطق الخطورة.

نقطة الحسم: الهدف المبكر؛ فإذا نجح الهلال في التسجيل سريعاً قد يفتح المباراة، بينما بقاء النتيجة متعادلة لفترة طويلة سيمنح نيوم ثقة أكبر ويزيد من صعوبة المواجهة على أصحاب الأرض.