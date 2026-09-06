قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لفوز كاسح على ضيفه غنتشلربيرليغي بخماسية نظيفة في المباراة التي أُقيمت اليوم (الأحد) على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي.

صلاح يُسجل ويصنع

وسجل محمد صلاح، الذي انضم إلى طرابزون خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول، هدفاً وصنع آخر، ليصبح أول لاعب أجنبي يسجل أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات له كأساسي مع طرابزون سبور منذ موسم 2000-2001، وفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم.

أهداف المباراة

افتتح بول أونواتشو التسجيل لصالح طرابزون بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يوقع بول أونواتشو على الهدف الثالث في الدقيقة 22.

وواصل طرابزون هيمنته في الشوط الثاني، إذ أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 54 عن طريق إرنست موتشي بصناعة من محمد صلاح، ثم اختتم فرانكولينو حفلة أهداف أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يرتقي طرابزون إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على غنتشلربيرليغي الذي تراجع إلى المركز السادس.