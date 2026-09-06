تعادل مانشستر يونايتد مع مُضيفه إيفرتون بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «هيل ديكينسون»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

مبيومو يفتتح التسجيل

افتتح الكاميروني بريان مبيومو التسجيل لمانشستر يونايتد بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، من تسديدة أرضية قوية.

إثارة في الدقائق الأخيرة

وشهدت الدقائق الأخيرة ثلاثة أهداف من الفريقين، إذ تعادل تيريك جورج لإيفرتون في الدقيقة 83، قبل أن يُعيد بنيامين سيسكو التقدم لمانشستر يونايتد بعدها بخمس دقائق فقط.

ولم يستسلم إيفرتون، إذ خطف أينسلي مايتلاند نيلز هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 90+6، ليحصد كل فريق نقطة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ11.