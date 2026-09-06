أنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات التعاقد مع الأسكتلندي ريتشارد هيوز، ليتولى منصب المدير الرياضي في النادي، وباشر هيوز مهام عمله اليوم بعد وصوله إلى الرياض.



وجاء التعاقد مع هيوز ضمن خطوات شركة نادي الهلال لتعزيز منظومة كرة القدم، وتطوير هيكلها الرياضي بكفاءات متخصصة، بما يسهم في رفع جودة العمل الفني، وتطوير عمليات الاستقطاب والكشافة، وتعزيز التكامل في مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم.



وقدّم مجلس إدارة شركة نادي الهلال بالغ شكره وتقديره إلى الأمير الوليد بن طلال؛ نظير تكفّله بعقود فريق الإدارة الرياضية، امتداداً لدعمه الاستثنائي للهلال، وحرصه على تعزيز منظومة النادي بكفاءات نوعية، بما يدعم مسيرته الرياضية ويحقق تطلعاته المستقبلية.



وبدأ هيوز مسيرته في كرة القدم لاعباً، ومثّل عدداً من الأندية الإنجليزية، أبرزها بورنموث و بورتسموث، إلى جانب تمثيله منتخب أسكتلندا، قبل أن يتجه عقب اعتزاله إلى العمل الإداري، وعمل في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي 2016 في النادي ذاته، ثم انتقل في 2024 لتولي المنصب نفسه في ليفربول الإنجليزي، خلال فترة شهدت تحقيق الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.



وتضم الإدارة الرياضية في الهلال إلى جانب هيوز كلاً من الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم، والأسكتلندي مارك بيرتشل مديراً للاستقطاب، والأسكتلندي كريغ ماكي مديراً للكشافة، والإنجليزي هاري آرتر كشّافاً فنياً أول، إضافة إلى الوطني عبدالحكيم التويجري مديراً فنياً للفئات السنية.



وتمنّى مجلس إدارة شركة نادي الهلال التوفيق لهيوز وفريق عمله في مهامهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النادي الرياضية، ومواصلة تطوير منظومة كرة القدم، وتعزيز تنافسية الهلال على مختلف الأصعدة.