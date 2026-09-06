أكد مدرب نادي الخليج، البرتغالي جوزيه غوميز، أهمية مواجهة فريقه القادمة أمام الرياض، مشدداً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، على أن الخليج يستهدف تحقيق انتصاره الأول في دوري روشن وحصد النقاط الثلاث.



وأوضح غوميز أن الخليج يدخل اللقاء برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من ثلاثة تعادلات مقابل خسارتين، مشيراً إلى أن الفريق يسعى لاستغلال نقاط قوته وتقديم المستوى الذي يمكنه من الخروج بنتيجة إيجابية.



وقال: «مواجهة الرياض تتطلب تركيزاً كبيراً، في ظل امتلاك المنافس 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، وعلينا التعامل مع تفاصيل المباراة بالشكل المناسب».



ويطمح الخليج إلى وضع حد لسلسلة النتائج التي حرمته من الفوز في الجولات الخمس الماضية، والعودة بالنقاط الثلاث من أمام الرياض، بما يمنحه دفعة مهمة في مشواره خلال المرحلة القادمة. ‏