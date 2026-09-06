خطف أرسنال فوزاً مثيراً من ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي احتضنها ملعب الإمارات.



«الديربي» اشتعل مبكراً بهدف مفاجئ لتشيلسي في الدقيقة الثانية بتوقيع مورغان روجرز، الذي استفز جماهير أرسنال بطريقة احتفاله.



رد «المدفعجية» لم يتأخر، إذ أعاد كاي هافرتز المباراة لنقطة البداية بهدف التعادل في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول متكافئاً.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، فرض أرسنال أفضليته ونجح قائده مارتن أوديغارد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50.



ورغم السيطرة والفرص العديدة التي سنحت لأرسنال، وقف الحارس إيميليانو مارتينيز سداً منيعاً أمام هجماته، ليحرم أصحاب الأرض من تعزيز النتيجة.



الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 9 نقاط في الصدارة مناصفة مع مانشستر سيتي، بينما بقي تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع.