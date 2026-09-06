تأهل منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عاماً لنهائيات كأس آسيا للشباب بعد فوزه على قطر المضيفة 1-0 اليوم (الأحد) على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 في الصين، وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل عُمان مع هونغ كونغ الصين 1-1 على استاد حمد بن خليفة.



وحلّق المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لعُمان، و3 لقطر، ونقطة لهونغ كونغ الصين، ليحصد الأخضر السعودي بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى النهائيات، في حين تنتظر عُمان تحديد أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.



وقد شهد لقاء منتخبنا الوطني ونظيره القطري سيطرة مبكرة لنجوم الأخضر وشنوا عدة هجمات لم يكتب لها النجاح إلى أن تمكن فارس بن سالم من إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بعد أن كسر حاجز التسلل ولعب الكرة في الشباك (د:81)، ليحصد المنتخب السعودي النقاط الثلاث، ويصل للنقطة التاسعة ويتأهل رسمياً لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً التي ستقام في الصين.