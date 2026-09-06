أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه في مارس القادم.

انتقادات حادة لإنفانتينو

وكان إنفانتينو قد تعرض لانتقادات حادة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بسبب مقترح مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع حصص في كيان جديد تابع للاتحاد، بقيمة تُقدر بنحو 20 مليار دولار، ورغم تراجع «فيفا» رسمياً عن المقترح، فإن الضغوط على إنفانتينو لا تزال قائمة.

إنفانتينو يترشح لولاية رابعة

وقال متحدث باسم «فيفا»، اليوم (الأحد)، إن جياني إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2027.

18 نوفمبر الموعد النهائي

ويُعد 18 نوفمبر الموعد النهائي لدخول المرشحين في السباق الرئاسي القادم، قبل أربعة أشهر بالضبط من موعد التصويت، وفي حال إعادة انتخاب إنفانتينو، سيستمر في العمل رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى 2031.