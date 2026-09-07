لم تكن أمسية الدكتورة عزيزة عبدالعزيز المانع في جدة استعادةً للماضي بقدر ما كانت قراءةً لمسافة قطعها المجتمع السعودي بين زمنين، تغيّرت خلالهما صورة التعليم والعمل وحضور المرأة وأدوارها الاجتماعية.



ومن هذه المسافة، استعادت المانع محطات من تجربتها، وزمن «عكاظ» الذي شكّل جسراً حمل كلمتها إلى المجتمع.



وفي أولى فعاليات دورته الثالثة، استضاف «صالون الكلمة الثقافي» في جمعية الثقافة والفنون بجدة المانع في أمسية «من غسق الأمس إلى فجر اليوم»، أدارتها الكاتبة نبيلة محجوب، وسط حضور أكاديمي وثقافي وإعلامي.



المرأة والتحول



وضعت المانع تجربة المرأة السعودية في قلب التحولات التي عاشها المجتمع، مستعيدة محطات من التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية، وما رافقها من تغيّرات امتدت آثارها إلى بنية المجتمع وأسئلته وخيارات أجياله الجديدة.



واستحضرت خلال حديثها جانباً من تجربتها الأكاديمية والصحفية والثقافية، والقضايا التي رافقتها في الكتابة والبحث، وفي مقدمتها التربية والتعليم والمرأة والتحولات الاجتماعية.



الذاكرة ليست حنيناً



وأخذ الحوار مساراً آخر نحو أهمية التوثيق، وحفظ التجارب التي صنعت مراحل من التاريخ الاجتماعي السعودي، ونقلها من الرواية الشفهية والذاكرة الفردية إلى مادة تبقى للأجيال.



وشهدت الأمسية مداخلات تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتجربة المانع والتحولات الاجتماعية والثقافية، بحضور الدكتور معجب الزهراني، والدكتور يوسف العارف، والدكتور زيد الفضيل، والإعلامي سلامة الزيد، والإعلامي عدنان صعيدي، ونخبة من المثقفين والمهتمين.



آل صبيح: الصالون يحتفي بالتجربة والمعرفة



وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح لـ«عكاظ»: «صالون الكلمة، بإدارة الكاتبة نبيلة محجوب، صنع خلال دوراته الماضية حضوراً مميزاً عبر أمسيات نوعية أثرت المشهد الثقافي، ونراهن في دورته الثالثة على التجارب التي تركت أثراً، وتحمل من المعرفة والخبرة ما يستحق أن يقدم للأجيال».



وأشار إلى أن اختيار الدكتورة عزيزة المانع لتدشين الدورة الثالثة يأتي لما تمثله تجربتها من امتداد بين التعليم والبحث والكتابة وقضايا المجتمع.



وقبيل الأمسية، تجول الضيوف في صالات الجمعية واطلعوا على المعارض الفنية وصالة الموسيقى وبرامجها الثقافية والفنية، فيما اختُتم اللقاء بتكريم الدكتورة عزيزة المانع والكاتبة نبيلة محجوب.