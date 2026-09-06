وضع نادي فينورد الهولندي عقبة جديدة أمام الاتحاد للموافقة على رحيل لاعبه الجزائري أنيس حاج موسى، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

40 مليون يورو لإتمام الصفقة

وبحسب تقارير صحفية، فإن الاتحاد قدم 3 عروض إلى فينورد لضم جناحه الأيمن، بدأت بـ30 مليون يورو، ثم 37.5 مليون يورو، فيما بلغت قيمة العرض الأخير 40 مليون يورو.

اتفاق شفهي

ووفقاً للصحفي في شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية سانتي أونا، فإن ناديي الاتحاد وفينورد توصلا إلى اتفاق شفهي بشأن قيمة انتقال أنيس حاج موسى.

فينورد يشترط ضماناً بنكياً

وأضاف أن فينورد يشترط ضماناً بنكياً لإتمام الصفقة بشكل نهائي، قبل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري السعودي الليلة.

عقد حتى 2030

ويرتبط أنيس حاج موسى بعقد مع فينورد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».