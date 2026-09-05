تكبّد فريق لانس هزيمة جديدة في مسابقة الدوري الفرنسي على يد ضيفه لوريان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

لانس يُعاني في غياب سعود

وكان لانس، المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، قد افتتح الموسم بشكل مثالي، إذ توّج بلقب السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، ثم اكتسح أوكسير 5-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت تسجيل سعود الهدف الثالث.

وتلقى لانس هزيمتين متتاليتين مع غياب سعود عبدالحميد بسبب الإصابة، إذ خسر أمام ستراسبورغ 1-2 في الجولة الماضية، قبل أن يتلقّى هزيمة جديدة أمام لوريان اليوم.

كونيه يُسجل هدف لوريان

جاء هدف لوريان بتوقيع الإيفواري مامادو كونيه في الدقيقة 54، فيما تلقى لاعب لانس سليمان سانان بطاقة حمراء في الدقيقة 90+2.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع لوريان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين عن لانس الذي تراجع إلى المركز العاشر.