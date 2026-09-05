تعرّض المهاجم المغربي أيوب الكعبي لإصابة مروعة خلال مشاركته مع أولمبياكوس أمام فولوس، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري اليوناني.

صراخ وبكاء

وانطلق أيوب الكعبي نحو منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكنه اصطدم بحارس فولوس ماريوس سيامبانيس وسقط أرضاً وسط صراخ منه، بعد تعرضه لإصابة قوية في الساق اليسرى، فيما بكى حارس فولوس من شدة التأثر بحالة الكعبي، وسط صدمة من حكم المباراة ثاناسيس تزيلوس.

نقل الكعبي إلى المستشفى

ونُقل المهاجم المغربي إلى المستشفى على الفور لتشخيص حجم الإصابة، ومن المقرر أن يصدر أولمبياكوس بياناً طبياً بشأن حالة لاعبه خلال الساعات المقبلة.

أرقام المهاجم المغربي

وخاض أيوب الكعبي 40 مباراة بقميص أولمبياكوس في مختلف المسابقات الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها 21 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي الموسم الحالي، شارك الكعبي المتوَّج مع منتخب المغرب بكأس الأمم الأفريقية 2025، في 5 مباريات سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.