قدم نادي الاتحاد عرضه الأخير إلى فينورد الهولندي لضم لاعبه الجزائري أنيس حاج موسى، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد قدم عرضاً أولياً إلى فينورد لضم جناحه الأيمن بقيمة 30 مليون يورو، ثم رفع عرضه إلى 37.5 مليون يورو، قبل أن يقدم عرضه النهائي خلال الساعات الماضية.

عرض أخير بـ40 مليون يورو

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قدم الاتحاد عرضاً نهائياً بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، الذي يصر على مغادرة نادي فينورد.

أنيس يضغط للرحيل

وأضافت أن حاج موسى، المولود في باريس والذي تدرج في أكاديمية لانس للشباب، يصر منذ فترة طويلة على مغادرة فينورد، الذي انضم إليه عام 2024، إذ رفض اللاعب المشاركة أمام نيميغن اليوم (السبت)، للضغط على ناديه من أجل السماح له بالانضمام إلى «العميد» قبل إغلاق الميركاتو الصيفي غداً (الأحد).

أرقام حاج موسى

وقدم حاج موسى أداءً استثنائياً مع فينورد في الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في 40 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.

عقد حتى 2030

ويرتبط أنيس حاج موسى بعقد مع فينورد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».