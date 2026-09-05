تغلّب فريق الاتحاد على ضيفه النصر بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وافتتح الاتحاد نتيجة المواجهة مبكراً عند الدقيقة 4 عن طريق لاعبه جورج إلينيخينا، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 22، في حين تمكن النصر من تقليص الفارق عن طريق لاعبه أنجيلو غابرييل عند الدقيقة 36.



وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الرابع، في حين تجمد رصيد النصر عند النقطة 12 بوصافة الترتيب.