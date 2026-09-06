كشف المخرج المصري خضر محمد خضر، طليق الراحلة ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي، تفاصيل جديدة عن الفترة الأخيرة من حياتها، متحدثاً عن ظروفها الصحية وإجراء طبي خضعت له قبل وفاتها، في ظل الجدل الذي أعقب رحيلها وتداول معلومات شخصية عنها.

تفاصيل الساعات الأخيرة

وأوضح خضر، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، أن طبيباً إسبانياً أبدى -وفق روايته- تحفظات على خضوع ياسمين لجراحة تكميلية، محذراً من احتمالية حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف أن ياسمين خضعت لاحقاً لإجراء بالقسطرة، رغم التحذيرات التي قال إنه نقلها إليها، مشيراً إلى أنها اتخذت قرار الخضوع للإجراء دون علمه أو علم ابنتهما، قبل أن تمر بظروف صحية صعبة انتهت بوفاتها.

18 عاماً من الزواج

وتطرق خضر إلى علاقته بالراحلة، موضحاً أن زواجهما استمر 18 عاماً، شهد خلالها الطرفان مراحل مختلفة من الحياة، قبل أن تبدأ بوادر الانفصال -بحسب روايته- في سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن الانفصال جاء في ظل ظروف وضغوط مر بها الطرفان، لافتاً إلى أن ياسمين غادرت منزل الزوجية لفترة قبل إتمام الطلاق رسمياً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يرغب في كشف التفاصيل الخاصة التي صاحبت تلك المرحلة.

صداقة بعد الطلاق

وأكد خضر أن الطلاق لم يقطع علاقته بياسمين، إذ استمر التواصل بينهما عبر المكالمات والرسائل والزيارات، وتحولت العلاقة من الزواج إلى الصداقة والمودة.

وقال في منشوره: «تحولت من زوج ياسمين لأخوها الثالث، مش طليقها».

ولفت إلى أن ياسمين كانت على علم بزواجه بعد انفصالهما، بل حضرت حفل زفافه، مؤكداً أن ذلك لم يتسبب في خلافات بينهما، كما رفض ما تعرضت له الراحلة وزوجته من تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رفض كشف الأسرار

وشدد خضر على رفضه الخوض في التفاصيل الشخصية والصحية التي يعرفها عن الراحلة، داعياً إلى احترام خصوصية حياتهما، وعدم تحويل ما جرى بينهما إلى مادة للتداول عبر مواقع التواصل.

وقال: «خليكم في حالكم وسيبوا الناس في حالها.. إحنا لا علينا دين لحد ولا مطالبين نحكي أسرارنا لحد».