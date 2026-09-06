في تطور قضائي دراماتيكي طوى صفحة قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، ألغت محكمة مستأنف مصر الجديدة حكم الحبس الصادر بحق راندا رياض، مديرة أعمال النجمة المصرية أنغام، وقضت ببراءتها رسمياً في قضية التسبب بإصابة شاب عن طريق الخطأ.

وجاء هذا القرار الحاسم بعد نحو شهرين من الصدمة الأولى، حين قضت محكمة جنح مصر الجديدة في يوليو الماضي بمعاقبة مديرة الأعمال بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ، إثر حادثة تصادم مروعة أمام مستشفى الطيران.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى اصطدام السيارة التي كانت تقودها راندا رياض بدراجة نارية يقودها شاب أمام مستشفى الطيران بمنطقة مصر الجديدة، مما أسفر عن إصابة الشاب بكسر مضاعف في القدم ونقله للمستشفى.

وعلى إثر الواقعة، باشرت النيابة العامة في مصر التحقيقات وأحالت مديرة الأعمال إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ. ومع صدور الإدانة الأولى، سارع فريق الدفاع عن راندا رياض بالطعن والاستئناف على الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية.

وبعد إعادة استعراض أوراق القضية وأسباب الاستئناف، اقتنعت المنصة القضائية بدفاع المتهمة، لتصدر قرارها المباشر بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء عقوبة السجن وإعلان براءة مديرة أعمال أنغام تماماً من التهم المنسوبة إليها.