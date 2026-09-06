أثارت النجمة الكندية سيلين ديون تفاعلًا واسعًا بعد حديث خاطف جمعها بصحافية لبنانية في باريس، تطرّق إلى لبنان والمطبخ الشرقي والفنانة فيروز، في لحظة عفوية خطفت اهتمام الجمهور عبر منصات التواصل.

وخلال اللقاء السريع، عبّرت ديون عن محبتها للبنان، قبل أن تسألها الصحافية عمّا إذا كانت تعرف فيروز، لتجيب بأنها لم تستمع إليها من قبل، ثم أبدت رغبة في التعرف على أعمالها قائلة: «هل يجب أن أستمع إليها؟». وردّت الصحافية مؤكدة أن صوت فيروز «الأجمل بعد صوتك»، ما أثار ابتسامة النجمة الكندية.

لكن المفاجأة جاءت حين تحدّثت ديون بحماس عن المطبخ اللبناني، قائلة إنها ترغب في تناول (بابا غنوج)، ما فتح بابًا واسعًا للتعليقات الطريفة والإعجاب عبر مواقع التواصل.

وتستعد ديون لعودتها الفنية الكبرى عبر سلسلة حفلات ضخمة في صالة (باريس لا ديفينس أرينا)، حيث بدأت جولتها هذا الخريف بعشرة عروض متتالية، قبل أن تُمدَّد إلى 16 حفلة إضافية حتى مايو 2027 نتيجة الإقبال الجماهيري اللافت، في أول ظهور فني موسّع لها منذ فترة العلاج.