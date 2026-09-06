تلقب بـ «الشوكولاتة الربانية»، أو فاكهة السابوت الأسود، وهي من الفواكه الاستوائية التي تتميز بطعمها وقوامها الفريد؛ فعند نضجها تصبح ذات قوام كريمي ونكهة تشبه الشوكولاتة، ما جعلها تحظى باهتمام محبي الفواكه غير التقليدية.



وبحسب ما ذكره موقع «Medindia»، يوفر السابوت الأسود عددًا من العناصر الغذائية، من بينها الكربوهيدرات والألياف وبعض الفيتامينات والمعادن، ما يجعله إضافة متنوعة إلى النظام الغذائي، ويحتوي على 6 فوائد للجسم.



بحسب السعر المعلن من متجر متخصص في زراعة وبيع الفواكه الاستوائية في مصر، يبلغ سعر الكيلو من السابوت الأسود نحو 6 آلاف جنيه مصري، (نحو 458 ريال). ويختلف السعر بحسب جهة البيع والكمية وتوافر الفاكهة، لذلك لا يُعد الرقم سعرًا موحدًا للسابوت الأسود في السوق المصرية.



دعم جهاز المناعة



يحتوي السابوت الأسود على فيتامين «ج»، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على حماية خلاياه من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، كما يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي.



ويُعد الحصول على فيتامين «ج» من الفواكه والخضراوات جزءًا مهمًا من النظام الغذائي المتوازن، خاصة لمن يرغبون في تنويع مصادرهم الغذائية بعيدًا عن الحمضيات.



تحسين عملية الهضم



يتميز السابوت الأسود باحتوائه على الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي.



وتساعد الألياف على تحسين حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، وهو ما قد يساهم في الوقاية من الإمساك أو تخفيفه ضمن نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من السوائل.



دعم صحة العين



يوفر السابوت الأسود فيتامين «أ» وبعض المركبات الكاروتينية، وهي عناصر ترتبط بصحة العين ووظائف الرؤية.



ويؤدي فيتامين «أ» دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامة العين، كما يساهم في دعم الجهاز المناعي ونمو الخلايا.



ومن الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الغذائية الطبيعية، ما لم يوصِ الطبيب باستخدام المكملات.



مصدر للبوتاسيوم والمعادن



يحتوي السابوت الأسود على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساهم في الحفاظ على توازن السوائل والكهارل في الجسم، كما يدعم عمل العضلات والأعصاب ويساعد القلب على أداء وظائفه بصورة طبيعية.



كما تحتوي الفاكهة على كميات من الكالسيوم والفوسفور والحديد؛ ويساهم الكالسيوم والفوسفور في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، بينما يدخل الحديد في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.



إنقاص الوزن



يمكن أن يكون السابوت الأسود جزءًا من نظام غذائي متوازن يهدف إلى التحكم في الوزن، خاصة عند تناوله بديلاً للحلويات الغنية بالسكر والدهون.



وقد تساعد الألياف الموجودة فيه على زيادة الشعور بالشبع، لكن ذلك لا يعني أن السابوت الأسود بحد ذاته يؤدي إلى حرق الدهون أو إنقاص الوزن بصورة مباشرة.



ويعتمد فقدان الوزن بشكل أساسي على تحقيق توازن بين السعرات الحرارية المتناولة والمستهلكة، إلى جانب اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين.



غني بمضادات الأكسدة



يحتوي السابوت الأسود على مركبات مضادة للأكسدة، تساعد الجسم في مواجهة تأثير الجذور الحرة التي تنتج بصورة طبيعية خلال عمليات الأيض.



وتشير الأبحاث إلى أهمية الحصول على مضادات الأكسدة من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات ضمن النظام الغذائي.