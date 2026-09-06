تنظر الدائرة الأولى إرهاب في مصر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر».



الإضرار بالوحدة الوطنية



ووفقًا لأمر الإحالة، تعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل 2024، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى السادس اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



التحريض على العنف



كما وجه أمر الإحالة إلى المتهمين من السابع وحتى الأخير اتهامات بالانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.



وتضمن أمر الإحالة اتهام بعض المتهمين بتمويل الإرهاب، وذلك بتمويل جماعة إرهابية، إلى جانب اتهام آخرين بالتحريض على العنف من خلال منشورات قاموا بإذاعتها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية.