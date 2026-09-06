زار عدد من القيادات التربوية في تعليم عسير مدير عام التعليم بالمنطقة سابقاً، سياف آل خشيل، في محافظة بيشة، مستعيدين معه عدداً من الذكريات والمحطات خلال مسيرته التعليمية. وتناول اللقاء جوانب من تجربته في العمل التربوي، وما شهدته مسيرته من مواقف وذكريات خلال فترة قيادته تعليم عسير، إلى جانب الاطمئنان على صحته بعد ترجّله عن العمل.



وشهدت الزيارة تبادل الأحاديث والذكريات، وتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط الصور الجماعية، في تأكيد على أن أثر المسؤول التربوي يبقى حاضراً في ذاكرة زملائه والميدان التعليمي حتى بعد مغادرته المنصب.