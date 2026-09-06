عقب تعرض المطرب بهاء سلطان لحادث سير أثناء عودته من الساحل الشمالي بصحبة سائقه، وتوجهه للمستشفى لتلقي العلاج إثر إصابات طفيفة، يستعرض التقرير تعرض عدد من نجوم الفن لحوادث سير كادت أن تُنهي حياتهم. وذلك بحسب ما نشرت مواقع إخبارية مصرية.

أحمد سعد

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير في نوفمبر 2025 خلال ذهابه إلى العين السخنة بعد الانتهاء من إحياء إحدى الحفلات.

وتم نقل الفنان أحمد سعد إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أحمد زاهر

تعرض الفنان أحمد زاهر لحادث سير أثناء استقلاله لسيارته، في فبراير عام 2019.

ونشر زاهر صورة للسيارة عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستقرام» وعلق: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، قدر الله وما شاء فعل».

نشوى مصطفى

نجت الفنانة نشوى مصطفى من حادث سير مروع، أسفر عن تحطم سيارتها وتعرضها لإصابات في منطقتي البطن والحوض.

وكشفت نشوى مصطفى عن تفاصيل الحادث عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، وكتبت: «قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت، كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش».

وأضافت: «أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى».

مصطفى منصور

تعرض الفنان مصطفى منصور لحادث سير، أسفر عن تهشم الجزء الأمامي من سيارته، في واقعة أثارت قلق متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك مصطفى منصور صورة لسيارته بعد الحادث عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، ظهرت خلالها الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجزء الأمامي من السيارة.

واكتفى الفنان بالتعليق على الواقعة برسالة قصيرة، قال فيها: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله».

مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير بعدما اصطدمت سيارة بها إثر قيادة أحد السائقين بشكل متهور.

وكشفت دانا حمدان تفاصيل الحادث عبر حسابها الرسمي على «إنستقرام»، موضحة أن الحادث كان قوياً، وأن السائق المتسبب فيه فرّ من المكان عقب الاصطدام.

وعبّرت دانا عن استيائها من سلوك بعض قائدي سيارات النقل والميكروباصات، مطالبة بضرورة توخي الحذر حفاظاً على أرواح المواطنين.

مصطفى عنبة

كشف مطرب المهرجانات مصطفى عنبة عن نجاته من حادث سير مروع تسبب في تحطم الجزء الأمامي من سيارته، وسط حالة من القلق بين متابعيه.

وشارك عنبة متابعيه عبر خاصية «ستوري» على حسابه بموقع «إنستقرام» مقطع فيديو لسيارته بعد الحادث، موضحاً أن وجود مشكلة في أحد إطارات السيارة «الكاوتش»، وكتب: «الحمد لله سترت».