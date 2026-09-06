يعود المسلسل السعودي «سندس» بموسمه الثالث اليوم، حاملاً تحولات جديدة في مسار شخصياته، مع توسيع دائرة القضايا الاجتماعية التي يناقشها العمل، ودخول الشهرة الرقمية والتقنيات الحديثة والروبوتات ضمن تفاصيل الحكاية.

وتشهد الأحداث تغيرات مالية واجتماعية تضع الشخصيات أمام ظروف مختلفة، وتدفعها إلى التعامل مع واقع جديد، فيما يحافظ المسلسل على المزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من خلال مواقف مستمدة من تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الأسرية.

ويواصل الموسم الجديد حضور الممثلة السعودية إلهام علي، إلى جانب الفنان حسن عسيري، ضمن امتداد للحكاية التي قدمها العمل في موسميه السابقين، مع خطوط درامية تتناول تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية على أفراد الأسرة.

ويأتي الموسم الثالث بعد انتهاء تصويره خلال الفترة الماضية، تمهيداً لانطلاق عرضه في 6 سبتمبر عبر منصة «شاهد»، وسط ترقب لما ستقدمه الشخصيات من تطورات، خصوصاً مع انتقال الأحداث إلى مساحات جديدة ترتبط بالشهرة الرقمية والتكنولوجيا وتأثيراتها الاجتماعية.