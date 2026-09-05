يستعد الفنان السوري معتصم النهار لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل جديد لم يُستقر على اسمه حتى الآن، يشاركه بطولته كل من ستيفاني عطالله وجيسي عبدو، إلى جانب مجموعة من النجوم.

أحداث من قلب بيروت

وكشف معتصم النهار، خلال تصريحات تلفزيونية، ملامح العمل الجديد، موضحًا أنه لا يزال في مراحل التحضير، فيما يواصل صناع المسلسل استكمال اختيار وتسكين الشخصيات، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أحداث المسلسل تنطلق من تفاصيل الحياة اليومية داخل إحدى حارات بيروت، وتتناول عددًا من الموضوعات والمواقف المرتبطة بحياة الشخصيات وعلاقاتهم وتفاعلاتهم، في إطار اجتماعي يحمل العديد من المفاجآت.

مزيج من الكوميديا والتراجيديا

وأشار النهار إلى أن العمل لا يعتمد على قالب درامي واحد، بل يجمع بين المواقف الكوميدية والأحداث الدرامية، إلى جانب لحظات ذات طابع تراجيدي، بما يعكس تنوع التجارب التي تمر بها الشخصيات على مدار الأحداث.

وأعرب الفنان السوري عن أمله في أن يتمكن فريق العمل من تقديم التجربة بالصورة التي يتطلع إليها صناعها، وأن تصل أجواؤها وتفاصيلها إلى الجمهور بالشكل المأمول خلال عرضها في رمضان 2027.

نشاط فني متنوع

ويواصل معتصم النهار نشاطه الفني، بالتزامن مع تحضيراته للمشاركة في موسم رمضان 2027، إذ يخوض عددًا من التجارب الجديدة في الدراما والسينما المصرية.

ويشارك النهار في مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»، إلى جانب فيلم «نصيب»، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين صبري، ليواصل حضوره عبر أعمال متنوعة خلال الفترة المقبلة.