3 مباريات دون فوز.. توتنهام يواصل انطلاقته الكارثية

واصل فريق توتنهام هوتسبير عروضه المخيبة في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بتعادل سلبي مع مضيفه نوتنغهام فورست دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «سيتي غراوند»، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان توتنهام قد افتتح مشواره في البريميرليغ بهزيمة أمام برينتفورد 3-0، ثم خسر أمام نيوكاسل 2-0 في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع نوتنغهام في مباراته الثالثة.

عقم هجومي

ورغم تدعيماته القوية خلال الميركاتو الصيفي من بينها ضم المهاجم المصري عمر مرموش، إلا أن توتنهام فشل في تسجيل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي، إذ سدد 7 تسديدات، جميعها خارج القائمين والعارضة.

في المقابل، سدد نوتنغهام 9 كرات، منها كرة واحدة على المرمى، تصدى لها حارس توتنهام.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع نوتنغهام رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البريميرليغ، متفوقاً بنقطة على توتنهام صاحب المركز السابع عشر.