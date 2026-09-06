المسرح السعودي يتألق في القاهرة بـ«الناعشون»

لفت العرض المسرحي السعودي «الناعشون» الأنظار خلال مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بعدما قدمته أمس فرقة مسرح الطائف على خشبة مسرح ميامي، وسط حضور جماهيري وتفاعل فني ونقدي لافت، ضمن فعاليات المهرجان المقامة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026.

ويقدم العرض، من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج أحمد الأحمري، تجربة مسرحية تنطلق من أسئلة شديدة الصلة بالإنسان المعاصر، متوقفًا عند ثنائية الموت والحياة، وما يحيط بها من مشاعر الخوف والفقد والعجز، في عالم تتوالى فيه الحروب والأوبئة والأزمات.

قراءة مختلفة لعلاقة الإنسان بالموت

يضع العمل الموت في صدارة المشهد، متأملًا الطريقة التي أصبح بها حضوره جزءًا مألوفًا من الحياة اليومية، بعدما فرضت الأزمات المتلاحقة واقعًا جعل الإنسان أكثر احتكاكًا بالفقد والنهايات.

ويجسد العرض عبر شخصياته حالة الصدام الإنساني مع الموت والفقد، من خلال حمل الأكفان ونعوش الأحباء، بالتوازي مع رحلة البحث عن معنى للحياة وسط واقع مضطرب.

ولا يقدم عرض «الناعشون» إجابات مباشرة بقدر ما يترك مساحة للتأمل أمام الجمهور حول أسباب هذا الحضور الطاغي للموت، وما إذا كان الاعتياد عليه يعكس عجز الإنسان عن الاحتفاء بالحياة أو محاولة لفهم معنى وجوده.

نجوم العرض وفريقه الفني

ويشارك في بطولة «الناعشون» كل من سامي الزهراني، وبدر الغامدي، وممدوح الغشمري، ومطر السواط، وعبدالوهاب فندي، وعادل الحارثي، وأحمد الخمري، ضمن رؤية إخراجية تسعى إلى تقديم مضمون العمل عبر مجموعة من العناصر البصرية والأدائية المتكاملة.

ويضم الفريق الفني سلطان ردة في التأليف الموسيقي، وعبدالله دواري في تصميم وتنفيذ الإضاءة، ومحمد العصيمي في الصوت، بينما يتولى صديق حسن تصميم الديكور، ويشارك فارس الغامدي في التجهيزات الفنية، ويتواجد جمعان الذويبي، رئيس الوفد للمسرحية ورئيس فرقة مسرح الطائف.