حذّرت جامعة الطائف الطلاب والطالبات المتقدمين لبرامج الدبلوم المدفوعة من التعامل مع أشخاص أو جهات غير رسمية تدّعي قدرتها على إتمام إجراءات القبول أو السداد أو التأثير في حالة طلبات المتقدمين.

وأكدت عبر حسابها الرسمي في «إكس» أن جميع إجراءات القبول وسداد الرسوم تتم حصرياً عبر أنظمتها وقنواتها الرسمية، وشددت على عدم وجود أي جهة خارجية مخوّلة باستلام مبالغ مالية أو بيانات شخصية أو بنكية نيابة عنها.

ويأتي التحذير بالتزامن مع طرح الجامعة برامج دبلوم مدفوعة للسعوديين وغير السعوديين، ضمن تخصصات نوعية تستهدف مواكبة حاجات سوق العمل وتنمية المهارات والمعارف المهنية.

و دعت الجامعة المتقدمين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالقبول والسداد وحالة الطلب من قنواتها الرسمية فقط، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي أطراف خارجية.