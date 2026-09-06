اختتمت مؤسسة مجتمع جميل السعودية أعمال النسخة التاسعة من مسابقة ستارت سمارت، خلال حفل أقيم على مسرح ليب 2026 في مركز ملهم للفعاليات بمنطقة الرياض. حيث شهد الحفل الإعلان عن أربعة فائزين بالمسابقة من أصل 40 فكرة ريادية مشاركة بالجوائز النقدية القيّمة، بالإضافة لمنافع قيّمة أخرى، مثل الإرشاد الفني والتقني، والدعم التسويقي، وفرص الظهور الإعلامي، والربط مع جهات الدعم والاستثمار، والانضمام إلى شبكة ستارت سمارت التي تؤهلهم للاستفادة من العديد من المزايا الأخرى. كما شهد الحفل إطلاق النسخة العاشرة من المسابقة بنموذج جديد يستهدف الشركات الناشئة السعودية في أربعة مسارات رئيسية.

جاءت النسخة التاسعة من المسابقة بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، ومركز الريادة الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (كود)، ومقدم الجوائز مؤسسة عالم صافولا. واستهدفت رواد الأعمال السعوديين أصحاب الأفكار الريادية المبتكرة في مراحلها المبكرة، في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. حيث استقطبت المسابقة أكثر من 1,000 مشاركة من مختلف مدن ومناطق المملكة، قبل اختيار أفضل 40 فكرة ريادية للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف لمدة شهرين، ركز على مساعدة المشاركين في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية لمنتجات تقنية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير المهارات والمعارف اللازمة لبناء المشاريع، وشمل ذلك استراتيجيات دخول الأسواق والتوسع والتسويق والتشغيل والإدارة المالية، بما يعزز جاهزية المشاريع للانتقال من مرحلة الفكرة إلى مراحل أكثر تقدماً.

وخلال الحفل، تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى، وهم: منصة "نظرة" بالمركز الأول، حيث تختص بتحليل البيانات الصحية للتنبؤ بمخاطر الأمراض غير المعدية ودعم الوقاية المبكرة واتخاذ القرار، ومنصة "فندليجنت" التي حصدت المركز الثاني، وهي منصة بيع بالتجزئة تجمع بين الآلات الذكية والسوق الرقمي لتخصيص تجربة اكتشاف المنتجات وتحويل المتاجر إلى تجارب ذكية قابلة للقياس والتوسع، ومنصة "أبولوبايت" التي فازت بالمركز الثالث، وهي منصة سحابية تدمج التصميم البصري بالمنطق البرمجي لتمكين المهندسين من تصميم المنتجات وتسعيرها وحساب تكاليفها وجدواها بسرعة ودقة، ومنصة "جَمعة" التي فازت بالمركز الثالث مكرراً، وهي منصة تجارة تشاركية تعتمد على الشراء الجماعي لتجميع الطلبات والتفاوض مع الموردين بهدف خفض التكاليف وتحسين كفاءة الشراء.

وفي هذا السياق، علق أ. محمد عبدالغفار، مدير تنفيذي للمبادرات بمؤسسة مجتمع جميل السعودية: "منذ انطلاق مسابقة ستارت سمارت في عام 2016، سعينا إلى تمكين رواد الأعمال السعوديين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو، من خلال التدريب والإرشاد وربطهم بالخبرات والموارد التي يحتاجون إليها في المراحل الأولى من رحلتهم الريادية. ومع تطور منظومة ريادة الأعمال في المملكة، تطورت المسابقة لتواكب احتياجات رواد الأعمال، فركزت نسختها التاسعة على التقنية والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم رواد الأعمال التقنيين في المملكة. ويعكس هذا التطور التزامنا في مجتمع جميل السعودية بمواصلة تطوير أدوات التمكين بما يتناسب مع مستجدات السوق، والإسهام في بناء شركات سعودية قادرة على النمو وصناعة أثر اقتصادي واجتماعي ملموس."

وتماشياً مع احتياجات السوق السعودي ومستهدفات رؤية 2030، ستركّز النسخة العاشرة من مسابقة ستارت سمارت على تمكين رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، عبر أربعة مسارات تم اختيارها استناداً إلى الأولويات التنموية واحتياجات القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، وهي المسار الصحي، والبيئي، والصناعي، وريادة الأعمال الاجتماعية. ومن خلال هذا النموذج، تسعى ستارت سمارت إلى تطوير نماذج العمل القائمة، وتعزيز جاهزية الشركات للنمو، وربطها بالفرص المتاحة في القطاعات المستهدفة. ويجدر بالذكر أن تسجيل الاهتمام للمشاركة في النسخة العاشرة من مسابقة ستارت سمارت مفتوح حالياً أمام رواد الأعمال السعوديين، ويمكنهم الاطلاع على كامل تفاصيلالمسابقة وتسجيل الاهتمام بالانضمام لها من خلال الرابط التالي:

(https://www.startsmartsaudi.com/programs/competitions)