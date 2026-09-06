أعلنت سبع دول في تحالف «أوبك بلس» اليوم (الأحد)، الاتفاق على الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير لشهر أكتوبر القادم، وذلك بعد ست زيادات شهرية متتالية، استكمل خلالها التحالف التراجع عن تخفيضات طوعية سابقة بلغت 1.65 مليون برميل يومياً.



وأكدت الدول السبع، ممثلة في المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، التزامها باستقرار سوق النفط، ومواصلة التنسيق بما يدعم توازن السوق.



وأوضح بيان صحفي صادر عن منظمة «أوبك» أن الدول السبع قررت «الإبقاء على مستوى الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر 2026 لشهر أكتوبر 2026».



وجددت الدول التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، مؤكدة مواصلة عقد اجتماعات شهرية لمراجعة تطورات وأوضاع السوق النفطية.



وأشار البيان إلى أن الاجتماع القادم للدول السبع سيُعقد في 4 أكتوبر 2026، لمتابعة مستجدات السوق وتقييم أوضاع العرض والطلب.



وبحسب مستويات الإنتاج الحالية، يبلغ إنتاج المملكة العربية السعودية 10.478 مليون برميل يومياً، تليها روسيا بنحو 9.949 مليون برميل يومياً، ثم العراق بنحو 4.431 مليون برميل يومياً، والكويت 2.676 مليون برميل يومياً، وكازاخستان 1.628 مليون برميل يومياً، والجزائر 1.007 مليون برميل يومياً، وسلطنة عُمان 841 ألف برميل يومياً.