تحول حفل زفاف سامر بو صعب نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والنائب إلياس بو صعب، على عروسه لانا نصولي، إلى النقطة الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب فخامة الحفل وحشد النجوم، بل إثر حادثة مفاجئة خطفت الأنفاس بطلتها النجمة هيفاء وهبي.

أثناء أداء هيفاء وهبي لأغنيتها الشهيرة «فاكرني» وتفاعلها المباشر مع الحضور على المسرح، اختل توازن النجمة اللبنانية فجأة، لتتعثر قدماها وتسقط على وجهها أمام جميع المدعوين في لحظة صادمة حبست أنفاس الحضور.

وبدلاً من الارتباك أو الانسحاب، كشفت هيفاء وهبي عن عفوية واحترافية لافتة، إذ نهضت فوراً بابتسامة عريضة، وواجهت الموقف بروح مرحة واستكملت الغناء والتفاعل وكأن شيئاً لم يكن، وسط تصفيق حار من النجوم والمدعوين الذين سارعوا للاطمئنان عليها.

ولم تكتفِ الفنانة اللبنانية بذلك، بل فاجأت جمهورها بنشر مقطع فيديو يوثق مشهد السقوط بنفسها عبر حسابها على منصة «تيك توك»، ليحصد الفيديو نحو مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، معلقة بطرافة على الواقعة بقولها: «وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة»؛ في إشارة ذكية للحب والدعم الذي أحاطها به الجمهور لحظة السقوط.

ولقي التصرف العفوي استجابة واسعة من المتابعين، حيث انهالت آلاف التعليقات التي أشادت بذكاء هيفاء وهبي في إدارة المواقف المحرجة وتحويلها إلى موجة من التفاعل الإيجابي.

يذكر أن حفل الزفاف الفخم جاء بعد عقد قران العروسين مدنياً في بلجيكا، وقد شهد حضور نخبة من نجوم الفن والموضة في العالم العربي، تقدمهم الفنان أحمد سعد، وجوزيف عطية، ومصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.