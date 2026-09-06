حسم ناصر بجاتو، مدير أعمال المطرب المصري بهاء سلطان، الجدل حول مصير حفله المرتقب في تونس، بعد التساؤلات التي أثيرت بشأن إمكانية إلغائه أو تأجيله على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان خلال الفترة الأخيرة.

وأكد بجاتو، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الحفل قائم في موعده المحدد، مشددًا على أن بهاء سلطان يستعد للقاء جمهوره التونسي يوم 11 سبتمبر 2026 على مسرح قرطاج، دون أي تغيير في الموعد المعلن.

حفل بهاء سلطان في قرطاج

وأوضح مدير أعمال بهاء سلطان أن التحضيرات للحفل مستمرة بصورة طبيعية، نافيًا وجود قرار بإلغاء أو تأجيل الحفل، لافتًا إلى أن الفنان سيقدم خلال السهرة مجموعة من أعماله الغنائية التي ينتظرها الجمهور التونسي.

تحسن الحالة الصحية

وكشف ناصر بجاتو أن الحالة الصحية لبهاء سلطان شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن وضعه الصحي أصبح أفضل، وهو ما يدعم استمراره في تنفيذ جدول حفلاته القادمة.

حفلات في جدة ومحطات فنية جديدة

أشار مدير أعماله إلى أن الفنان يستعد لإحياء حفلات جديدة في جدة، إلى جانب عدد من الحفلات الأخرى في دول مختلفة خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الحفلات ضمن نشاط فني متواصل يسعى بهاء سلطان من خلاله إلى مواصلة التواصل مع جمهوره عربيًا، بعد الاطمئنان على تحسن حالته الصحية.