واصلت ثلاثة أندية في دوري روشن السعودي الحفاظ على سجلها خالياً من الهزائم، بعدما نجح كل من الهلال والاتحاد والخلود في تجاوز مبارياته حتى الآن دون أن يتلقى أي منها خسارة، في بداية تعكس قوة الحضور والاستقرار الذي يعيشه الثلاثي مع انطلاقة منافسات الموسم الحالي.



ويأتي الهلال ضمن الأندية التي حافظت على سجله دون خسارة، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق منذ بداية المسابقة، ليواصل حضوره في دائرة المنافسة ويؤكد رغبته في مواصلة حصد النقاط والمحافظة على موقعه بين فرق المقدمة.



بدوره، يواصل الاتحاد بدايته القوية، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة حتى الآن، مستفيداً من نتائجه الإيجابية التي منحته دفعة معنوية كبيرة في الجولات الأولى، وسط تطلعات جماهيره إلى استمرار هذا المسار والمنافسة بقوة على مراكز الصدارة.



أما الخلود، فقد نجح هو الآخر في الدخول ضمن قائمة الأندية التي لم تتذوق طعم الخسارة، ليؤكد أن المنافسة في دوري روشن لا تقتصر على الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، وإنما تمتد إلى الفرق التي تبحث عن تثبيت حضورها وتحقيق نتائج مميزة منذ البداية.



ومع استمرار منافسات الدوري وارتفاع حدة المنافسة من جولة إلى أخرى، سيكون الحفاظ على السجل الخالي من الهزائم تحدياً كبيراً أمام الأندية الثلاثة، خصوصاً مع تقارب مستويات الفرق وصعوبة المباريات، إلا أن الهلال والاتحاد والخلود يملكون حالياً أفضلية معنوية تتمثل في عدم تسجيل أي خسارة حتى الآن.