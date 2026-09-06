منذ أن كان يُسمى ملعب «الجوهرة»، مروراً بـ«الإنماء»، لم يتذوّق البرتغالي قائد النصر كريستيانو رونالدو طعم الانتصار على نادي الاتحاد منذ انضمامه لأصفر العاصمة حتى مواجهة الأمس سوى مرة واحدة.



إذ خاض رونالدو 4 مباريات أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة سابقاً والإنماء حالياً، خسر 3 منها وحقق فوزاً واحداً فقط، وهو سجل لا يصب في صالح قائد النصر عندما يواجه العميد في جدة.



وتمنح هذه الأرقام اللقطة بُعداً إضافياً؛ لأن المشهد الساخر جاء في ملعب لم يعرف فيه رونالدو الكثير من النجاحات أمام الاتحاد.



دخل رونالدو المواجهة وهو أحد أبرز أسلحة النصر الهجومية، لكن المباراة لم تمنحه المساحة الكافية لصناعة الفارق بالشكل الذي اعتادت عليه جماهير الفريق.



فيبدو أن كتيبة النمور دوّنت بصفة رسمية عقدة جديدة للدون خلال مسيرته الكروية في الملاعب.