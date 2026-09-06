يعيش قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أياماً فنية غير جيدة، فمنذ بداية الموسم لم يقدّم المستويات التي كان عليها في السابق، وقد يكون لكبر السن دور كبير في ذلك.



خلال قمة الجولة الـ5 (كلاسيكو الاتحاد والنصر)، غاب الدون عن اللقاء رغم تواجده ومشاركته من البداية، لكنه لم يقدّم المستوى المأمول.



الظهور الملفت والساخر لقائد أصفر العاصمة عندما خطف كريستيانو الأنظار بعيداً عن المشهد الهجومي المعتاد، بعدما التقطت الكاميرات لقطة طريفة حاول خلالها قائد النصر الاطلاع على ورقة التعليمات التي وصلت إلى دانيلو بيريرا، قائد الاتحاد، من الجهاز الفني بقيادة ينز فيسينغ، قبل أن ينتبه دانيلو للموقف ويسحب الورقة بعيداً عن رونالدو.



وسرعان ما تحوّلت اللقطة إلى مادة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما استغل الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة «إكس» المشهد وعلّق عليه ساخراً: «هذا ما تعلمته من الرقابة؟!».



سخرية من رونالدو



جاء تعليق الاتحاد ليزيد من انتشار اللقطة، بعدما بدا رونالدو وهو يحاول معرفة ما تحتويه الورقة التي وصلت إلى دانيلو، في مشهد عفوي خطف اهتمام الجماهير أكثر من تفاصيل المباراة نفسها.



وحملت عبارة «هذا ما تعلمته من الرقابة؟!» سخرية مباشرة من محاولة رونالدو قراءة التعليمات، لتصبح اللقطة واحدة من أبرز المشاهد المتداولة بعد اللقاء، خصوصاً مع التنافس الكبير بين الاتحاد والنصر وحساسية المواجهة جماهيرياً.