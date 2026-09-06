أنهت كتيبة النمور بقيادة المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا قمة الكلاسيكو أمام النصر ضمن الجولة الـ5 من مباريات دوري روشن السعودي خلال 22 دقيقة، عندما نجح في إحراز هدفين خياليين، وبذلك يكون العميد قد حقق رقماً تاريخياً جديداً خلال الكلاسيكو. وحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فإن الاتحاد سجل هدفين في أول 22 دقيقة أمام النصر لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، في إنجاز يعكس البداية الهجومية القوية للغاية التي قدمها «العميد» خلال المباراة.



وكان جورج إلينيخينا هو كلمة السر في هذا الرقم، بعدما افتتح التسجيل مبكراً، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22، ليضع الاتحاد في موقف مثالي خلال الكلاسيكو ويمنح فريقه أفضلية كبيرة منذ الشوط الأول.



إيقاف التفوّق



نجح الاتحاد في حسم كلاسيكو النصر لصالحه بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تفوقاً اتحادياً واضحاً خلال الشوط الأول، ليخرج «العميد» بانتصار مهم أمام أحد أبرز منافسيه في دوري روشن، بعدما دخل المواجهة وهو يواجه عدداً من الأرقام التاريخية للنصر في المواجهات المباشرة بين الفريقين.



وقبل بداية المباراة، كان النصر ثاني أكثر فريق تحقيقاً للانتصارات أمام الاتحاد في تاريخ دوري المحترفين، بعدما تمكن من الفوز على «العميد» في 15 مباراة، خلف الهلال صاحب الرقم الأعلى برصيد 18 انتصاراً، كما كان «العالمي» ثاني أكثر فريق تسجيلاً للأهداف في شباك «النمور» برصيد 61 هدفاً، خلف الزعيم الذي سجل 66 هدفاً.



لكن العميد نجح هذه المرة في منع النصر من إضافة انتصار جديد إلى سجله، بعدما حسم الكلاسيكو لصالحه بهدفين مقابل هدف، فيما سجل «الأصفر العاصمي» هدفاً واحداً فقط، ليبقى رصيده من الانتصارات أمام «العميد» عند 15 فوزاً، في حين ارتفع عدد أهدافه في شباك «العميد» إلى 62 هدفاً.