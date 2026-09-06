تحولت رحلة جوية أمريكية إلى حالة من الفوضى والتوتر، بعدما أثار راكب يبلغ من العمر 67 عاماً سلوكاً عدوانياً على متن الطائرة، ما دفع إلى تحويل مسارها والهبوط في مطار آخر، قبل أن يتمكن ركاب وطاقم الطائرة من السيطرة عليه وتقييده.

وأفادت شبكة «ABC News» بأن الشرطة ألقت القبض على آرثر لوندين، من ولاية أريزونا، بتهمة السلوك غير المنضبط على متن الرحلة رقم «AA 618» التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، التي أقلعت من دالاس متجهة إلى نيوارك، قبل تحويل مسارها إلى مطار بالتيمور واشنطن الدولي، مساء الخميس.

تقييد داخل الطائرة

ووفقاً لشرطة هيئة النقل في ولاية ماريلاند، جرى تقييد لوندين في مقعده باستخدام شريط لاصق، إلى جانب تقييد يديه بأربطة بلاستيكية، وظل على هذه الحالة حتى هبوط الطائرة، حيث صعد أفراد الأمن إلى متنها واقتادوه إلى الحجز.

شتائم واعتداء

وقال خوان ميخيا، أحد ركاب الرحلة وضابط إنفاذ قانون سابق، إن الواقعة بدأت بعد مرور نحو ثلاثة أرباع الرحلة، عندما بدأ لوندين، الذي كان يجلس في الصف الثاني خلفه، في التصرف بصورة عدوانية وتوجيه عبارات مهينة إلى طاقم الطائرة والركاب، تضمنت شتائم عنصرية وألفاظاً بذيئة ومسيئة للنساء.

وأضاف ميخيا أنَّه وصديقه ريتشارد أولينيك تدخلا بعدما قالا إن الراكب اعتدى عليهما جسدياً، موضحاً أن تدخلهما كان بهدف السيطرة عليه وتهدئة الموقف ومنع تصاعده، وليس إيذاءه.

هبوط اضطراري

ولم تكشف السلطات الأمريكية جميع ملابسات الواقعة، فيما تواصل إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق فيها. وأفادت الإدارة بأن الطائرة غيّرت مسارها وهبطت في مطار بالتيمور واشنطن الدولي نحو الساعة 10:15 مساءً.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية إنزال الراكب من الطائرة عقب هبوطها، قبل أن تستأنف الرحلة مسارها إلى نيوارك.

وتتعامل السلطات الأمريكية مع حالات السلوك المشاغب على متن الطائرات وفق إجراءات قانونية تختلف بحسب طبيعة المخالفة وتأثيرها على سلامة الرحلة، فيما قد يواجه المتسببون في اضطرابات خطيرة عقوبات مدنية أو مساءلة جنائية.